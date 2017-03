Elezioni Comunali Spezia, la parola a Rifondazione Comunista

LA SPEZIA. 2 FEB. Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali, il dibattito tra le forze politiche cittadine si fa serrato e si moltiplicano appelli e prese di posizione che arricchiscono il confronto ma provocano anche, in taluni casi, confusione e disorientamento.

“La nostra opinione – spiegano da Rifondazione Comunista Spezia – è che occorra mantenere ben saldi alcuni punti fermi che, peraltro, sono sempre stati sostenuti dalle nostre delegazioni in tutte le sedi di confronto alle quali Rifondazione comunista ha partecipato.

Non siamo interessati a proposte di riedizioni comunque mascherate del centrosinistra.

Questa esperienza è per noi finita: in campo nazionale con la nascita del Pd ed in quello locale con la scelta che abbiamo compiuto alcuni anni fa di collocarci all’opposizione della Giunta Federici.

L’orizzonte al quale guardiamo è quello che le forze sociali e politiche della sinistra stanno costruendo in molte citta, a partire dall’esperienza della Giunta De Magistris a Napoli.

Nei giorni scorsi, alcune formazioni politiche, con le quali condividiamo l’auspicio di una presenza unitaria della sinistra alle prossime elezioni, hanno assunto autonomamente posizioni pubbliche a sostegno di possibili candidati alla carica di Sindaco della città.

Si tratta, naturalmente, di prese di posizione più che legittime; osserviamo solo che abbiamo appreso a mezzo stampa che, nel giro di poche ore, si passa dalla proposta di un possibile candidato al sostegno ad un altro.

Per quanto ci riguarda non ci interessa partecipare alla lotteria del candidato “usa e getta”; va da sé che il candidato che la sinistra proporrà dovrà ben raffigurare i caratteri di radicale alternativa politica, sociale e programmatica che intendiamo portare avanti.

Noi proponiamo che le forze politiche e sociali della sinistra cittadina partecipino alle prossime elezioni comunali con una proposta unitaria e agiremo affinchè tutte le diverse articolazioni della sinistra possano ritrovarsi in un progetto che siamo comunque intenzionati a portare avanti”.