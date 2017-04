Elezioni comunali 2017 a Genova, le forze in campo

GENOVA. 13 APR. Genova, insieme a Catanzaro, L’Aquila e Palermo, è uno dei quattro capoluoghi di Regione in cui si voterà per le amministrative.

In provincia di Genova ci sono altri sette i Comuni che andranno a rinnovare le proprie amministrazioni.

Alle urne verranno chiamati anche i cittadini di Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Lavagna, Pieve Ligure e Rovegno.





Si vota domenica 11 giugno, mentre l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta avrà luogo domenica 25 giugno.

La prima notizia da segnalare è che l’attuale Sindaco di Genova Marco Doria non si ricandida.

La decisione è stata presa dopo la bocciatura della delibera sulla fusione tra Amiu e Iren anche se il sindaco sostiene che si tratti di “una scelta maturata da tempo e discussa con chi mi ha sostenuto”.

Per quanto riguarda il Pd, il partito ha deciso di non fare le primarie con l’outsider Simone Regazzoni, che ha deciso di stoppare la propria corsa a candidato sindaco.

Il candidato sindaco per il Pd alle amministrative sarà l’attuale assessore comunale alla Protezione Civile Gianni Crivello che si è presentato il proprio programma in quel di Certosa.

Per Sel, il candidato sindaco alle comunali sarà l’attuale presidente del Centro Est Simone Leoncini.

Per il centro destra il candidato sindaco sarà il Amministratore delegato di Liguria Digitale Marco Bucci. Bucci è sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Liguria popolare.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle: è ancora caos. Dopo lo sconfessamento delle Comunarie online da parte del leader Beppe Grillo che non ha giudicato valida l’elezione di Marika Cassimatis e la scelta di Luca Pirondini e la successiva decisione del Tribunale di Genova in merito al ricorso della stessa Cassimatis che la vedrebbe a pieno titolo candidata, la lista di Grillo rischia di non potersi presentare.

Infine, c’è la notizia odierna della candidatura di Paolo Putti, ex M5S con la lista civica “Chiamami Genova” composta da Sinistra Italiana, Possibile, militanti di Rifondazione Comunista e fuoriusciti dal M5S.