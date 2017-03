GENOVA. 9 MAR. “Se ci saranno le primarie, sono pronto a presentarmi come candidato sindaco. Tuttavia, l’importante è che ci siano partiti e forze sociali del centrosinistra che riproducano un’alleanza per la città con degli obiettivi comuni e concreti. Non c’e’ un uomo solo al comando in grado di salvare Genova. Io non credo di poterlo essere. occorre trovare anche una squadra unita”.

Il vicesindaco di Genova, Stefano Bernini, oggi ha annunciato così la sua disponibilità a candidarsi sindaco per le amministrative di primavera, se il partito democratico e gli alleati decideranno di fare prima le primarie. Un’ipotesi che non è stata ancora decisa. I vertici del Pd, infatti, stanno ancora cercando il nome del candidato unico del centrosinistra. Se non lo troveranno entro breve, allora lo schieramento farà le primarie. Ieri aveva rinunciato alla candidatura il dirtetore “sessantottino” di Palazzo Ducale ed ex assessore comunale Luca Borzani.