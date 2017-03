GENOVA. 2 MAR. Migranti, a pochi mesi dalle elezioni comunali Tursi si schiera contro la Prefettura per l’ipotesi del nuovo centro di accoglienza straordinaria a San Benigno: “niatri emu za detu”. Oggi Marco Doria ha dichiarato che “non escludo a priori un Cas a San Benigno, ma non è il sindaco a decidere dove mettere un Cas, è il Prefetto. Genova accoglie già un numero di richiedenti asilo superiore a quello indicato dal Viminale. Pertanto, ora si deve tendere a una diminuzione dei migranti, non ad un aumento”. Secondo il primo cittadino, la città ha già dato molto e quindi ora il numero deve “diminuire”.

Doria ha poi precisato di essere contro la politica dei muri, ma a favore di una “politica equilibrata” sull’accoglienza dei migranti, specificando che Genova ha un numero di richiedenti asilo già accolti che supera il limite ragionevole indicato dal Ministero dell’Interno.