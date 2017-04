Elemosina molesta: invasione di questuanti sui treni regionali

GENOVA. 5 APR. Sono aumentati in maniera esponenziale i questuanti che girano per i treni, in particolare i regionali, chiedendo l’elemosina ai viaggiatori con il sistema dei bigliettini.

Sul treno regionale per Milano, che parte da Livorno e passa per La Spezia e Genova, una coppia di passeggeri, durante un singolo viaggio, per ben 5 volte si è vista consegnare un foglietto col riassunto di una storia familiare ‘drammatica’, seguito dalla richiesta di un’offerta in denaro.

I questuanti, che in molti casi risultano di etnia rom (ma anche africani, bengalesi e dell’Europa dell’Est) effettuano prima un rapido giro del vagone ferroviario lasciando ad ogni viaggiatore un bigliettino di carta dove viene raccontata una storia pressoché identica: “Disoccupato, con due figli piccoli, senza casa e senza soldi chiedo aiuto. Vivo solo di questo. Grazie”.

Poi, dopo una manciata di minuti, il questuante rieffettua lo stesso giro agitando rumorosamente un sacchettino pieno di monete e chiedendo a voce “un aiuto per mangiare”.

Se questo genere di attività di accattonaggio insistente e “molesto” non è una novità, lo è indubbiamente l’aumento a dismisura del numero di mendicanti con la conseguenza che un passeggero è costretto a subire le stesse richieste da più persone durante una singola tratta di viaggio.

Persone che, dopo aver terminato il giro di tutto il treno, spesso vengono visti scendere dal convoglio parlando ad alta voce al telefono cellulare: uno smartphone di ultima generazione.

