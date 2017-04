Egiziano muore a Sanremo mentre fa il bagno

IMPERIA. 3 APR. Tragedia a Sanremo dove un egiziano di 34 anni che faceva il bagno nello specchio acqueo di fronte al Santa Tecla si è sentito male mentre era in acqua ed è morto per motivi ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Sanremo Soccorso e i carabinieri.

I soccorritori hanno a lungo praticato il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimare il giovane, che tuttavia è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso all’ospedale Borea.

L’uomo in acqua ha cominciato a dare segni di sofferenza, così alcuni passanti e bagnanti che prendevano il sole, lo hanno tirato fuori dall’acqua, allertando i soccorsi. Non si esclude una possibile congestione.