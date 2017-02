GENOVA. 25 FEB. Un 28enne ecuadoriano, abitante in via Canzio a Sampierdarena, era stato messo agli arresti domiciliari per i reati di “lesioni personali aggravate e violenza privata” ma vagolava tranquillo per la città.

Tuttavia, durante un controllo da parte della pattuglia dei carabinieri di Sampierdarena, ieri è stato pizzicato fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione e quindi è stato denunciato per “evasione”.