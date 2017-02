Ecuadoriano trovato con eroina e hashish per lo spaccio

GENOVA. 8 FEB. La polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne ecuadoriano.

Agenti del Commissariato Cornigliano, durante un servizio d’osservazione finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha individuato il giovane che, uscito dalla propria casa di Cornigliano e si è recato in autobus e metropolitana a Certosa.

Quando è ritornato sui propri passi, i poliziotti hanno deciso di controllarlo, fermandolo in Via Spataro.

L’eccessivo nervosismo da subito mostrato ha destato sospetto negli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche.

I poliziotti hanno così scoperto, nascosti negli indumenti intimi, 2 involucri di cellophane, contenenti rispettivamente 21,44 grammi di eroina e 1,61 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare un bilancino di precisione.

Il 23enne, a carico del quale sono emersi precedenti per il medesimo reato, è stato tratto in arresto per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sarà giudicato questa mattina per direttissima.