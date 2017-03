GENOVA. 23 MAR. Un ecuadoriano di 23 anni è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina.

Erano circa le 17.30 quando, in via Gramsci il 23enne, dopo aver cercato di rubare una bicicletta attaccata ad un palo con una catena, ha tentato di scappare dal proprietario che, nel frattempo, era giunto sul posto.

La vittima ha cercato di bloccare il fuggitivo che per guadagnare la fuga lo ha colpito con un pugno sul braccio.

Una volante in transito in via Gramsci ha assistito alla scena e gli agenti, dopo esser scesi dall’auto, sono intervenuti in soccorso della vittima bloccando il ladro.

Il 23enne è stato così arrestato per tentata rapina.