Ecuadoriano arrestato dalla polizia per spaccio di marijuana

Ieri un ecuadoriano di 24 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della Questura di Genova per traffico di sostanze stupefacenti.

Lo straniero è stato fermato durante un controllo in via Rolla Sampierdarena mentre era in compagnia di altri due connazionali, un 19enne e un cinquantenne.

Dopo una prima perquisizione, il 23enne è stato trovato in possesso di una decina di bustine di marijuana e di denaro in contante.





Da qui la decisione degli agenti di passare anche a una perquisizione domiciliare che è stata negativa.

A casa del giovane sono state trovate una cinquantina di bustine vuote, dello stesso tipo di quello sequestrato.

L’immigrato è stato processato stamane per direttissima. Nonostante fosse già colpito da una precedente misura cautelare,non è stato rinchiuso in carcere ma messo ai domiciliari a casa della madre.