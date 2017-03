“E’bello pedalare ma c’è da sudare” non con i panelli solari

GENOVA. 3 Mar. “Sotto questo sole è bello pedalare, sì ma c’è da sudare… Sotto questo sole rossi e col fiatone” canta Francesco Baccini …ma d’ora in poi, le biciclette saranno anche alimentate con energia solare. La start up olandese Solar Application Lab e gli studenti del collettivo Eindhoven Technical University forse pensando alla canzone di Baccini hanno lanciato il prototipo di una nuova bicicletta elettrica alimentata ad energia solare proviene da pannelli solari disposti sulla ruota anteriore che produce la potenza necessaria.

«Abbiamo sviluppato la prima bici elettrica con celle solari nella ruota. ‒ Spiega Marc Peters, dirigente di Solar Applications ‒ Si tratta di un prodotto che è in grado di ricaricarsi durante il giorno ma anche quando si pedala.» Le prime bici solari sono arrivate sul mercato nel 1980, ma richiedevano di un rimorchio dove mettere i pannelli solari. Oggi il prototipo olandese è uno dei primi ad avere la ruota anteriore con i pannelli solari e può anche funzionare in condizioni di scarsa insolazione, come in un giorno di pioggia. Il costo della bici si aggira sui 2500 euro e dovrebbe essere in distribuzione nel 2018.

«La più grande innovazione – racconta Peters – sono state le persone con le quali abbiamo lavorato, gli studenti che ci hanno detto: “Pensiamo di avere una soluzione per questo problema. Come hai intenzione di risolvere le condizioni di ombreggiamento e di scarsa illuminazione?” Hanno avuto una trovata geniale in termini elettronici.» Le biciclette sono notoriamente un mezzo di trasporto molto comune nei Paesi Bassi e per questa ragione diverse iniziative sono state lanciate negli ultimi anni per consentire ai ciclisti di valorizzare la propria esperienza sui pedali. Tra queste innovazioni c’ è il percorso ciclo solare con pannelli solari incorporati. La corsia solare è stata creata un anno fa e finora ha prodotto più energia del previsto. ABov.