GENOVA. 14 GEN. Nella notte, gli agenti della volante del Commissariato Centro hanno controllato un’auto in transito in Via Sauro, identificando il conducente, un 59enne italiano residente a Lavagna.

L’uomo da subito ha mostrato i sintomi dell’ebrezza ma, alla richiesta dei poliziotti di sottoporsi all’alcool test, ha opposto un netto rifiuto, reagendo anzi prima con degli insulti, poi spintonandoli ed infine colpendo un agente con un pugno.

Quest’ultimo, recatosi in ospedale per le cure del caso, è stato medicato con 5 giorni di prognosi. Il 59enne è stato condotto in Questura e denunciato.