Striscioni per un totale di 150 metri con le immagini più belle e caratteristiche della città. Il posizionamento dei primi 10 si è iniziato questa mattina e altri 5 verranno sistemati entro lunedì. Copriranno le transenne lungo la strada che divide largo Pertini da piazza De Ferrari.

Ad essere ritratti sono i vicoli di Genova, uno scorcio della passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, una vista di Pegli dal mare. E poi Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, Villa Pallavicini e l’immagine guida del Capodanno genovese, quest’anno particolarmente ricco di iniziative e appuntamenti.

Gli striscioni sono stati sponsorizzati da Rael srl, Sagep editori, Gruppo Fos – soluzioni alta tecnologia e Pitto PZ srl realizzazioni pubblicitarie.





“La collaborazione tra il pubblico e il privato, che la nostra Amministrazione sta promuovendo con convinzione – ha spiegato l’assessora al Commercio e al Turismo del Comune di Genova Paola Bordilli (Lega) – ha saputo produrre in questa occasione un’opportunità di promozione turistica anche da un elemento, le transenne, che sistemate per la sicurezza, potevano creare qualche perplessità dal punto di vista estetico. Abbiamo quindi saputo utilizzarle come mezzo di promozione di tutto il nostro territorio genovese, dal levante al ponente, oltre naturalmente al centro città ”.