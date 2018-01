E presidente Commissione Sanità fa il cronista: al Pronto soccorso carenza di organico

“EPIFANIA 2018. TRASPARENZA POLITICA: oggi come vi ho anticipato nel video in diretta quando entravo all’ospedale SAN MARTINO sono andato a visitare prima il PRONTO SOCCORSO per parlare e ringraziare gli operatori sanitari che ho visto come sempre in grave carenza di organico e sotto una forte pressione”.

Titolo, occhiello, catenaccio e pure un video su Facebook. Comincia così il testo del post pubblicato ieri dal presidente della Commissione regionale Sanità Matteo Rosso (FdI) che è andato a ficcare il naso al Pronto soccorso del San Martino di Genova durante i giorni più “caldi” dell’emergenza dovuta anche al picco dell’epidemia influenzale.

Più che un semplice post di un politico, dunque, appare il reportage di un cronista. Ricordando però che il consigliere regionale è anche un medico, che conosce molto bene i meccanismi interni della Sanità ligure. In attesa delle prossime puntate, ecco il resto dell’articolo pubblicato dal neocronista-medico-politico.





“Mi ha accompagnato – ha aggiunto Rosso – il mio storico amico e collega medico Luca Berardi e anche oggi la situazione era difficile.

In settimana incontrerò il dottor Paolo Moscatelli che conosco da tantissimi anni ed è per me uno dei clinici migliori sempre a disposizione del paziente per farmi spiegare alcune problematiche.

Mentre ero in Pronto Soccorso ho incontrato il dottor LA VALLE direttore Sanitario dell’ospedale e mi ha fatto piacere vederlo girare tra i pazienti anche nella giornata di festa di oggi.

Sono stato poi nella massima riservatezza a PORTARE UN SALUTO in questo giorno di festa a pazienti ricoverati al MONOBLOCCO e in altri padiglioni dell’ospedale e ho verificato anche i PASTI che vengono distribuiti ai pazienti e mi sono sembrati di ottima qualità.

In settimana oltre a tornare al San Martino chiederò al Professor Paolo Cremonesi, da anni preparatissimo responsabile del Pronto Soccorso del GALLIERA, di poterlo incontrare per farmi spiegare la situazione dell’Emergenza di questo importante ospedale”.