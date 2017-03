LONDRA. 11 MAR. E’ mancato ieri, all’età di 83 anni, John Surtees, ex pilota di auto e moto, unico uomo al mondo ad aver vinto il titolo mondiale sulle due e sulle quattro ruote.

Surtees è spirato in una clinica di Londra per problemi respiratori.

A renderlo noto è MotoGp con un tweet.

In totale nel motociclismo Surtees ha vinto sette titoli mondiali: dal 1958 al 1960 nella classe 350, nel 1956 e dal 1958 al 1960 nella classe 500.

In Formula 1 ha invece corso dal 1960 al 1972, vincendo il titolo mondiale nel 1964 al volante di una Ferrari.

Ricevette due onorificente da parte del Regno Unito, nel 2008 in qualità di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico e quella prestigiosa “Per i servizi al motociclismo” nel 2015, quale Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Very sorry to hear that John Surtees, the only person to win both #MotoGP & #F1 World Championships, has passed away at the age of 83. pic.twitter.com/HAPdqB6OxJ

— MotoGP™ (@MotoGP) 10 marzo 2017