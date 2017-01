IMPERIA. 12 GEN. E’ morto questo pomeriggio all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Luciano Guglielmi, 66 anni ex macchinista delle ferrovie.

Lo scorso 4 gennaio aveva travolto ed ucciso con il suo scooter un migrante che era entrato in strada all’improvviso da un varco aperto in una recinzione, in frazione Bevera, a Ventimiglia, non distante dal centro di accoglienza del Parco Roja.

Il migrante ucciso si chiamava Mohamed Hani, era libico, aveva 26 anni.

L’investimento avvenne in una zona poco illuminata. Lo scooterista non riuscì neppure a frenare. Guglielmi era stato soccorso e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi, poi dopo giorni di coma non ce l’ha fatta.