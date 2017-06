E’ morto a 77 anni a Milano Paolo Limiti

MILANO. 27 GIU. Il conduttore tv e paroliere Paolo Limiti è morto all’età di 77 anni nella sua casa milanese, era malato di cancro.

Limiti era nato a Milano l’8 maggio del 1940.

Come paroliere collaborò soprattutto con Mina per la quale scrisse canzoni di grande successo come Bugiardo e incosciente o La voce del silenzio.





Da tempo lottava con un cancro. Era stato sposato con Justine Mattera.