GENOVA. 24 FEB. Nella notte è mancato Bruno Ravera, storico fondatore della Lega Nord in Liguria e presidente a vita del partito del Carroccio.

Aveva fondato l’Union ligure nel 1987 e nel 1989 partecipò alle elezioni europee in coalizione con la Lega lombarda Alleanza nord, dando vita alla Lega in Liguria.

Ravera aveva 87 anni ed era ricoverato, da giorni, presso il Galliera.

Sulla pagina Facebook Edoardo Rixi scrive: “Ciao Bruno. Anche se non sarai più in mezzo a noi, rimarrà immortale la fierezza delle tue idee, che hanno fatto grande la Lega in Liguria, e che hai sempre espresso con coraggio. Hai combattuto mille battaglie, alcune vinte e altre perse, sempre a testa alta. Continueremo a combatterle nel nome di quello spirito di libertà che ci hai insegnato e che hai saputo trasmettere ai giovani del nostro movimento. Ciao Bruno, tra le nostre bandiere, tu sarai quella che sventola sempre più in alto”.