E i fan genovesi di Boldrini e Grasso: schedare i politici non i mendicanti

“La Lega Nord e l’Assessore Garassino hanno lanciato la loro ennesima proposta-porcata politica: schedare e multare tutti i mendicanti. Noi, sinceramente, non possiamo e non vogliamo rimanere in silenzio di fronte a questa politica degli esclusi, che anziché risolvere il problema della povertà sempre più diffusa si accanisce su chi non possiede più nulla, nemmeno la sua dignità”.

Lo hanno dichiarato nei giorni scorsi i fan di Genova che Osa, movimento che ruota intorno, tra gli altri, all’ex consigliera comunale della Lista Doria Marianna Pederzolli (alle scorse elezioni amministrative avevano sostenuto insieme al Pd il candidato sindaco Gianni Crivello).

La vicenda è nota. Tursi, a seguito delle lamentele dei cittadini, ha avviato controlli sulle persone che svolgono attività di accattonaggio in città per verificare quanti siano i richiedenti asilo che non potrebbero fare i mendicanti, ma dovrebbero svolgere attività di formazione e altro. Come previsto dal contratto tra le varie onlus e coop e la Prefettura che paga i 35 euro a testa giornalieri. In caso di violazione, peraltro, è anche prevista la richiesta di revoca dello status di richiedente asilo.





Gli attivisti pro migranti, aderenti a Liberi e Uguali di Pietro Grasso e Laura Boldrini, hanno quindi lanciato una raccolta di firme sul web che, al momento, da quanto si evince dal loro sito online, ha raccolto 265 firme.

“Ogni uomo delle istituzioni, al servizio dei cittadini – ha aggiunto Genova che Osa – dovrebbe impegnarsi per migliorare la qualità della vita degli ‘ultimi’ della società. Perché non schediamo i politici allora?

Perché non pretendiamo trasparenza su quali interessi personali e di lobby portino avanti, che siano a disposizione della collettività, che siano promotori di azioni concrete di welfare per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, nessuno escluso?”.