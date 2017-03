E’ arrivata la Primavera, anche Google festeggia

ROMA. 21 MAR. Anche Google celebra degnamente il primo giorno di Primavera con un suo doodle animato rappresentato da un topolino che sotto le lenzuola nella sua casa sotterranea si sveglia, esce, raccoglie un fiore e lo parta in un vaso nela tana e si rimette sotto le lenzuola.

Con l’Equinozio di Primavera, la primavera è astronomicamente iniziata. Ma che cos’è esattamente l’equinozio?

Si tratta di uno degli eventi astronomici che avviene due volte all’anno. Ieri alle 11.29 del mattino il Sole ha determinato l’equinozio di primavera, ovvero, il Sole ha attraversato, passando dall’emisfero australe a quello boreale, l’equatore celeste e ha toccato il cosiddetto punto vernale: ovvero l’intersezione tra l’eclittica e l’equatore celeste.

Questo momento non è fisso sul calendario, ma cambia in quanto non riesce a misurare con perfezione il moto della Terra attorno al Sole.

Fino al 2102 l’equinozio di primavera sarà sempre il 20 o qualche volta il 19.

Il 21 marzo, invece, è la data ufficiale e convenzionale in cui arriva la primavera.