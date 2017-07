GENOVA. 2 LUG. Due ruote killer. La strage non si ferma. Ancora un incidente mortale in moto. Un 43enne genovese all’alba di stamane ha perso la vita in uno schianto in via Molassana.

Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 5.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il 43enne, a bordo di uno scooter, abbia perso il controllo del mezzo all’altezza della rotatoria di raccordo con via Piacenza.





I rilievi dell’incidente e l’indagine sono stati avviati dalla polizia municipale.

AGGIORNAMENTO: La vittima si chiamava Danilo Tornatola, residente in via Pino Sottano, dipendente dell’Azienda Municipalizzata Trasporti. Era sposato e padre di due figli.