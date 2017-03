Due concerti organizzati dal Conservatorio Paganini

GENOVA. 1 MAR. Continuano i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della statizzazione del Conservatorio Paganini che questa settimana propone due appuntamenti di sicuro richiamo.

Venerdì 3 marzo alle ore 21, nella Chiesa di San Matteo proseguirà il ciclo di incontri con la musica organistica organizzata in collaborazione con la Fondazione De Ferrari e con il supporto de “La Generale”. Ad esibirsi sarà Matteo Messori, docente al “Paganini” in un programma comprendente pagine del barocco tedesco e italiano, da Kuhnau a Weckmann, da Michelangelo Rossi a Frescobaldi.

Mentre sabato 4 marzo alle ore 15,30 il Salone dei concerti del Paganini ospiterà invece un concerto interamente beethoveniano. L’Istituto ha in programma per il prossimo settembre la realizzazione, in tre serate, dei cinque Concerti per pianoforte di Beethoven nella versione per pianoforte e quintetto d’archi. I quintetti saranno formati da docenti e studenti. I solisti saranno appunto scelti sabato attraverso una selezione fra otto studenti dell’Istituto: ognuno eseguirà il primo tempo di uno dei Concerti di Beethoven accompagnato al secondo pianoforte dal rispettivo docente.

Al termine delle esecuzioni, la Giuria, formata dal direttore artistico della Giovine Orchestra Genovese Pietro Borgonovo, dal pianista ed ex docente Massimiliano Damerini e dal direttore del Conservatorio Roberto Iovino sceglierà i cinque pianisti per le esecuzioni complete del prossimo settembre.

L’ingresso ad entrambi i concerti è libero fino ad esaurimento dei posti.