Due concerti GOG in programma domani

GENOVA. 5 APR. Domani, giovedì 6 Aprile, La GOG si “moltiplica” presentando due concerti, il primo al pomeriggio alle ore 16,30 presso Accademia Ligustica delle Belle Arti con il pianista Dario Bonuccelli ed il secondo alle ore 20,30 al Teatro Sociale di Camogli con la pianista Costanza Principe.

Il concerto all’Accademia Ligustica delle Belle Arti è in collaborazione con Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorion N. Paganini e presenta il seguente programma:”Fantasie, trascrizioni e variazioni”, Johan Sebastian Bach – Johannes Brahms, Ciaccona in Re minore per sola mano sinistra, Franz Schubert – Franz Liszt, Ständchen Franz Liszt, Parafrasi da Rienzi di Wagner, Robert Schumann Variazioni su un Tema di Beethoven, Sydney Smith, Grande Fantasia brillante da Anna Bolena di Donizetti, Carl Czerny Fantasia da Nozze di Figaro di Mozart.

Dario Bonuccelli si è diplomato in pianoforte nel 2004, presso il Conservatorio ” N. Paganini ” di Genova, col massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Nel 2011 si laurea al biennio specialistico ad indirizzo concertistico al Conservatorio Paganini con Marco Vincenzi con la votazione di 110, lode e menzione speciale. E’ diplomato anche in composizione e molti suoi lavori sono stati eseguiti in pubblico. Ha tenuto centinaia di concerti, come solista, solista con orchestra e in varie formazioni da camera, in 14 Paesi europei e Giappone, suonando in sale prestigiose. Il suo repertorio spazia dal Barocco al Contemporaneo, con particolare attenzione al periodo del primo Romanticismo.

Il programma del concerto al Teatro Sociale di Camogli è invece il seguente : Johann Sebastian Bach Concerto nach italienischen Gusto in fa maggiore BWV 971 (1735) , Ludwig van Beethoven Sonata in fa diesis maggiore op. 78 (1809), Robert Schumann Gesänge der Frühe op. 133 (1853), Johannes Brahms Variazioni e fuga in si bemolle maggiore su un tema di Händel op. 24 (1861).

Costanza Principe si è esibita come solista e in formazione cameristica in Italia, Francia, Regno Unito e Sud America. Vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il Lilian Davies Prize della Royal Academy of Music a Londra, il secondo premio al Beethoven Society of Europe Intercollegiate Senior Competition (Regno Unito), al Concours International de Piano a Lagny-sur-Marne (Francia) e al Concorso Internazionale “Premio Pecar” di Gorizia, della borsa di studio “Giulio Forziati” e del prestigioso riconoscimento “Giuseppe Verdi – La Musica per la Vita” dell’associazione ASSAMI, ha debuttato nel 2008 con l’orchestra eseguendo tre concerti di Mozart sotto la direzione di Aldo Ceccato. Ha suonato come solista con orchestre tra cui l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orquesta Sinfonica Provincial de Santa Fe, l’Orchestra del Teatro Coccia di Novara, la Melicus Chamber Orchestra e la Royal Academy Symphony Orchestra, e si è esibita in importanti sale in Italia, Francia, Inghilterra e Sud America. Nel maggio 2012 ha partecipato eseguendo su diversi fortepiani cinque delle 32 Sonate di Beethoven nell’ambito dell’integrale organizzata dalla Giovine Orchestra Genovese a Palazzo Ducale (Genova), e nel 2014 e 2015 ha preso parte a Londra al Summer Piano Festival eseguendo al fortepiano lavori di Beethoven e Schubert e Schumann.È stata ospite delle trasmissioni “I concerti del Quirinale” di Radio3, “Il Pianista” e “Ultimo Grido” di Radio Classica .

FRANCESCA CAMPONERO