Due Concerti a Portofino per le festività di Natale

GENOVA. 24 DIC. L’Associazione Musicale S. Ambrogio (A.MU.S.A.) in collaborazione con il Comune di Portofino, per le festività natalizie organizza due concerti, i cui protagonisti sono due gruppi di fama internazionale che proporranno diversi generi musicali in modo da soddisfare le più svariate esigenze del pubblico.

Il 26 Dicembre alle ore 18.00, presso la Chiesa del Divo Martino a Portofino, sarà di scena l’ Ensemble Festa Rustica (formazione dedita all’esecuzione di Musica Antica con strumenti originali) costituita da Giorgia Cinciripi – soprano, Massimiliano Faraci – organo positivo e Giorgio Matteoli – flauti dolci e M° di concerto. Gli Artisti presenteranno un programma di musica sacra con capolavori composti da Buxtehude, Merula e Händel

Giorgio Matteoli flautista e violoncellista, si esibisce regolarmente come solista-direttore dell’ ensemble barocco su strumenti antichi, da lui fondato, FESTA RUSTICA. L’Ensemble, da ormai venti anni anni presente in alcune tra le più importanti Istituzioni concertistiche italiane (tra cui Settembre Musica di Torino ed Oratorio del Gonfalone Festival del Clavicembalo e Grande musica in Chiesa di Roma, Festival del Lago d’ Orta…) e Festival stranieri (Francia, Spagna, Montecarlo, Giappone, Romania, Albania…) ha ottenuto, per le numerose produzioni discografiche incentrate sulla riscoperta di opere note e meno note del repertorio barocco in particolare napoletano e realizzate per svariate etichette (Agorà, Musicaimmagine e Gaudemus etc.), prestigiose segnalazioni nonché lusinghieri ed univoci consensi dalla critica nazionale ed internazionale.



Mentre il 04 Gennaio alle ore 18.00, presso il Teatrino di Portofino, sarà la volta del Magnasco Movie Quartet che darà vita allo spettacolo “Morricone No Limits”, concerto monografico interamente dedicato alle colonne sonore composte dal Premio Oscar Ennio Morricone. Il gruppo è formato da Gianluca Campi – fisarmonica, Andrea Cardinale – violino, Francesco Gardella – clarinetto e Alessandro Magnasco – pianoforte.

I Magnasco Movie Quartet sono artisti che hanno avuto modo di esibirsi in svariate parti del mondo ( Italia, Francia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania, Svizzera, Austria, Portogallo, Rep.Ceca, USA, Brasile, Uruguay, Giappone, Corea, Malesia, Australia…) sia da solisti sia collaborando tra loro sempre con grande riscontro di critica e pubblico. Caratteristica peculiare di questo ensemble è che, partendo dall’assoluto valore solistico dei singoli componenti ( tutti vincitori di Concorsi Internazionali relativi al proprio strumento ), si sia riusciti a dare vita ad un gruppo in cui le individualità lasciano il posto ad un’unica identità interpretativa.

L’ingresso ai concerti è gratuito, per informazioni info@amusa.it o 328/4926871.