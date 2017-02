GENOVA. 7 FEB. E’ stato respinto il patteggiamento per Jorge Wilson Ceballos Valverde, l’ecuadoriano ubriaco e drogato di 35 anni che travolse e uccise con l’auto a Certosa Giuseppe Buttaro, finanziere in pensione di 59 anni alla fermata del bus.

Il giudice per l’udienza preliminare Cinzia Perrone ha ritenuto che due anni di condanna sia una pena non congrua e ha rinviato gli atti al pm Alberto Lari.

Nel mentre fuori dal tribunale era stato organizzato un presidio della Lega Nord in solidarietà alla famiglia.

Dopo la discussione del giudice i figli di Buttaro, Sara e Matteo, che sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Maria Gallo, si sono abbracciati.

“Questa decisione – hanno detto i due – è un grosso passo in avanti per cambiare tante cose. Ora crediamo un po’ di più nella giustizia, certo non ci porterà indietro papà”.