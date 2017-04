Droga nelle scuole: denunciati due pusher 17enni genovesi

GENOVA. 11 APR. Ieri mattina, nel corso di un servizio teso a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi e all’interno di plessi scolastici, i Carabinieri di Molassana, hanno denunciato in stato di libertà per “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti” un 17enne genovese.

Lo studente, all’interno dell’Istituto Tecnico Superiore di via Salvador Allende a Molassana, aveva ceduto 1 grammo di “marijuana” ad un suo coetaneo genovese, che sarà segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacente. La droga è stata sequestrata.

In serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sampierdarena, hanno denunciato in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un altro 17enne genovese. Il secondo studente è stato fermato in via Mantovani e trovato in possesso di 4 involucri che contenevano circa 6 grammi di “hashish” e ulteriori 3 grammi di “marijuana”.