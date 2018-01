Droga nascosta nelle bambole della figlioletta: arrestato marocchino

Nascondeva la droga tra le bambole in peluche della figlioletta. Un marocchino di 41 anni, domiciliato a Sanremo, pregiudicato e mai rimpatriato, ieri è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno fermato mentre si era allontanato dalla sua abitazione, nonostante avesse usufruito della misura degli arresti domiciliari.

Prima gli hanno trovato addosso, nascosti nelle mutande, circa 8 grammi di hashish. Poi durante la perquisizione in casa hanno rinvenuto altri 75 grammi di droga per l’appunto tra i giochi della bimba e in parte anche nella cappa della cucina.