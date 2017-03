GENOVA. 12 MAR. Uno spacciatore marocchino, arrestato nella zona di Prè venerdì scorso per il possesso di 15 grammi di droga fra eroina e hashish, sarebbe riuscito a gabbare i poliziotti tenendo nascosti in bocca 3 grammi di sostanza stupefacente mentre gli agenti in questura lo stavano perquisendo. Non solo. L’immigrato sarebbe sfuggito anche ai controlli svolti in Tribunale a Genova, dove è stato portato sabato mattina per il processo per direttissima.

Secondo le indiscrezioni, gli altri tre grammi di cannabinoidi, infatti, sono stati scoperti dagli agenti della polizia penitenziaria durante la perquisizione svolta all’ingresso in carcere, a quasi due giorni di distanza dall’arresto. Lo spacciatore era stato arrestato venerdì scorso nei vicoli di via Prè dalla polizia.