Droga in via Prè, arresti continuano: presi 2 spacciatori marocchini

Nel pomeriggio di ieri in via di Prè i Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena, insieme a personale del C.I.O. 6^ Battaglione Toscana, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di droga due cittadini marocchini di 25 e 30 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia e mai rimpatriati.

Gli spacciatori sono stati sorpresi mentre cedevano due dosi di hashish ad un loro connazionale, che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Durante la successiva perquisizione, i militari trovavano anche la somma di 100 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita.