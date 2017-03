GENOVA. 8 MAR. A Sampierdarena, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, ha deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” uno studente ecuadoriano di 19 anni.

Il giovane immigrato in via Cantore, presso i Giardini di Villa Scassi, è stato trovato in possesso di 18 grammi circa “marijuana” e 2 grammi di “hashish” e la somma di 320 euro. Il materiale è stato sequestrato e il sudamericano è finito nei guai.