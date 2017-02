Dramma Gressonay, forse funerali comuni per le 4 vittime

LA SPEZIA. 17 FEB. Il sostituto procuratore ha concesso il nulla osta per i funerali dei quattro scalatori morti ieri in quota a Gressoney in Valle d’Aosta dopo essere stati travolti dal crollo di una cascata di ghiaccio.

Nel mentre sono in tanti a lasciare messaggi di addio sui social per gli spezzini Antonella Gallo, Fabrizio Recchia e i toscani Mauro Franceschini e Antonella Gerini, le quattro vittime.

Oggi è lutto a La Spezia e a Massa Carrara. Mentre l’unico superstite Tino Amore, istruttore del Cai spezzino, è sotto choc.

Per quanto riguarda le esequie i familiari stanno pensando ad un’unica cerimonia che potrebbe svolgersi nella Cattedrale di Cristo Re, in piazza Europa alla Spezia.