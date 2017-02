Dragaggi Porto Spezia, nuovo sequestro del fondale

LA SPEZIA. 23 FEB. Nuovo sequestro ad opera di capitaneria e carabinieri della porzione di fondale antistante il Molo Fornelli e il relativo cantiere dei lavori di dragaggio, all’interno del porto mercantile spezzino, nell’ambito delle indagini per inquinamento ambientale disposte dalla Procura.

Il gennaio dell’anno passato, il Pm Luca Monteverde, aveva disposto un primo sequestro dell’area, ritenendo che le attività di dragaggio avessero cagionato un deterioramento e una compromissione significativa delle acque del golfo.

L’attività di dragaggio prevedeva l’utilizzo di panne ancorate al fondo ma, in realtà, secondo quanto constatato dalla magistratura, l’ancoraggio non sarebbe mai stato posto in opera, determinando un’importante fuoriuscita di fanghi.

Nel 2015 si era registrato, inoltre, in concomitanza con i lavori eseguiti al Molo Garibaldi, una sospetta moria di mitili.

Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo del Molo Fornelli alla fine di gennaio 2016, decisione che era stata ribaltata dalla Corte di Cassazione.

Da qui la decisione del sostituto procuratore Luca Monteverde di disporre nuovamente il sequestro.