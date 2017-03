GENOVA. 4 MAR. I militari della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, giovedì sera hanno tratto in arresto due cittadini romeni trovati in possesso di alcuni documenti di identità comunitari e validi per l’espatrio.

I due sono stati controllati a bordo di un’autovettura dai militari della Stazione Recco, ma alla richiesta di documenti si sono dimostrati non poco agitati. I due, censiti nelle banche dati in uso alle FF.PP., venivano condotti in caserma per accertamenti e per verificare le loro identità.

Nel frattempo, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Operativo, i Carabinieri appuravano che i due erano da poco usciti da un ufficio postale ove avevano sottoscritto due contratti per l’intestazione di due Postepay Revolution, però esibendo due carte di identità croate.

Appurato ciò i due romeni venivano sottoposti a perquisizione al termine della quale veniva trovati in possesso di 4 carte di identità croate, 1 francese e sei tessere sanitarie italiane, tutte contraffatte.

Oltre ai documenti falsi i militari rinvenivano anche ben 10 carte di credito prepagate Postepay Revolution e 1500 euro in contanti.

Dichiarati in arresto, i due romeni sono stati giudicati stamane con rito direttissimo dal Tribunale di Genova e condannati rispettivamente a 1 anno e 2 anni di reclusione.