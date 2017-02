Doria: mi dimetto se non passa nuova delibera Amiu-Iren

GENOVA. 17 FEB. Ultimatum. Il sindaco Marco Doria si dimette se la delibera sulla fusione Iren-Amiu sarà nuovamente bocciata. Lo ha annunciato oggi spiegando che, prima dell’approvazione del bilancio del Comune di Genova da approvare entro il 31 marzo, presenterà ancora in Sala Rossa una delibera un po’ “modificata” per aggregare la partecipataAmiu a Iren Ambiente.

“Se non passa, mi dimetterò sicuramente – ha confermato Doria – anche perché si aprirebbero degli scenari che io cerco in tutti i modi di evitare come l’aumento della Tari del venti per cento”.