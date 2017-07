GENOVA. 1 LUG. L’ex sindaco Marco Doria a braccetto con l’ex vicesindaco Stefano Bernini, l’ex assessore comunale e candidato sindaco sconfitto Gianni Crivello, l’ex assessora comunale Elena Fiorini, l’orlandiano deputato del Pd Mario Tullo ed altri esponenti politici che hanno intonato anche “Bella Ciao”.

Il centrosinistra si ritrova al Gay Pride, che oggi è partito dalla Comunità San Benedetto al Porto, fondata da Don Andrea Gallo, per concludersi in piazza De Ferrari e quindi con la festa al Porto Antico.

Il Gay Pride quest’anno non ha ricevuto il patrocinio di Regione Liguria. Il governatore Giovanni Toti e il nuovo sindaco di Genova hanno preferito disertare la manifestazione: “L’anno prossimo anche il Comune di Genova non darà il patrocinio. Nostro sostegno per eventi che possono riguardare tutti i cittadini, non solo una parte o di parte”.





Secondo gli organizzatori, alla partenza del colorito corteo contro l’omofobia e per i diritti di gay, trans e lesbiche, erano presenti “almeno 3mila persone, ma il numero è cresciuto durante il percorso”. Madrina dell’evento la conduttrice Tv Alba Parietti.