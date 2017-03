Doria a Roma firma per 18 mln per riqualificare periferie

GENOVA. 7 MAR. Ieri mattina il sindaco Marco Doria ha sottoscritto con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni la convenzione per il finanziamento di 18 milioni nel quadro del “bando periferie”. Si tratta di undici progetti di riqualificazione del territorio per Sampierdarena, Campasso e Certosa

La cerimonia è avvenuta a Palazzo Chigi con la partecipazione dei 24 sindaci di città capoluogo o di città metropolitane che si sono aggiudicati le quote della prima trance dello stanziamento nazionale.

Il sindaco ha illustrato le scelte del Comune di Genova per l’impiego di queste risorse che l’Amministrazione comunale integrerà con altri sei milioni, per un totale di 24 milioni.

“Sampierdarena, Campasso e Certosa – ha osservato Doria – sono realtà che hanno risentito fortemente della de-industrializzazione, anche sotto il profilo della identità urbana e dei bisogni sociali. In questi quartieri vivono molti anziani (26 per cento) e il 20 per cento della popolazione è composta di “nuovi genovesi” provenienti da diverse parti del mondo. Abbiamo deciso di concentrare le risorse del bando, per accrescerne gli effetti, in questa parte della città, così come avevano fatto in questo e in altri quartieri attraverso i precedenti Por”.