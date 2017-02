Doria a Repubblica: “Uber è concorrenza sleale ai taxi”

GENOVA. 23 FEB. “Il fenomeno Uber in Italia è concorrenza sleale ai taxi. Sono persone che non hanno sostenuto alcun costo per acquistare una licenza, con altri lavori, non in regola e in nero. Io sono contro il lavoro nero in tutti i campi”.

A parlare è il sindaco Marco Doria questa mattina durante una videointervista in diretta sulla pagina facebook de la Repubblica-Genova.

“Il caso Uber – ha poi proseguito il sindaco – non riguarda il noleggio con conducente, normato da leggi in modo trasparente, ma altro. Si tratta di persone che con la propria vettura forniscono un servizio senza parità di regole di concorrenza. I tassisti hanno ragione da vendere”.

Il prossimo martedì 28 febbraio, alle 10.30, a Roma è stato convocato il tavolo tecnico al ministero dei Trasporti dopo l’accordo con i tassisti siglato martedì.

Al tavolo, cui parteciperà anche il Ministero per lo Sviluppo economico, sono convocate tutte le associazioni dei taxi e degli ncc, ovvero l’auto a noleggio con conducente.

Non ci saranno, invece, Uber e i rappresentati dei consumatori.