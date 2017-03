GENOVA. 12 MAR. Il sindaco Marco Doria annuncia 24 milioni in arrivo per riqualificazione delle periferie, ma il segretario della sezione Genova Ponente della Lega Nord Liguria denuncia: “Nemmeno un euro per Cep e Begato”.

“Non sono previsti soldi per Cep e il Cige di Begato – ribadisce Ariotti – ma neanche per altri quartieri come Pegli 3 o le zone popolari del centro e del levante. Per decenni la sinistra genovese ha vinto grazie al voto nei nostri quartieri e adesso questo è il ringraziamento che ci riservano.

Le periferie genovesi, un tempo roccaforte del Pci, in pochi anni sono diventate zone in cui i cosiddetti partiti populisti riscuotono maggiore successo perché sono vicini ai problemi delle fasce meno abbienti della cittadinanza. Luoghi dove ancora si respira la semplicità e la spontaneità della gente. La voglia di libertà e di andare al voto è tanta, ne è la prova la percentuale del “No” al Referendum Costituzionale che al Cep è stata la più alta di tutti gli altri quartieri genovesi.

Diciotto milioni di euro stanziati dal governo di Roma ed altri 6 aggiunti dal Comune, serviranno solo per la riqualificazione di altre aree come Sampierdarena, Campasso e Certosa. Il progetto comprende diversi interventi di recupero di strutture e spazi urbani ,come ad esempio il restauro del palazzo Grimaldi, la riqualificazione del mercato e di piazza Tre Ponti, del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie, il recupero dei Magazzini del Sale, dell’area ex deposito veicoli in via Sampierdarena, la demolizione ex biblioteca Gallino e la creazione di una pubblica piazza nell’area, la trasformazione del mercato ovo-avicolo del Campasso ed il restauro del Chiostro di Certosa.

Zone che hanno certamente bisogno di attenzione, ma il Comune non si è dimenticato dell’estrema periferia, sempre più isolata ed abbandonata a se stessa, decine di locali dismessi, campi da calcio o di altri sport completamente invasi dalla sterpaglia, giochi per bambini in condizioni fatiscenti, linee di trasporto pubblico sempre più ridotte e un degrado che avanza inesorabile, complice anche il caos immigrati.

Essendo nato cresciuto e residente tuttora in un quartiere popolare, mi faccio portavoce delle problematiche delle persone che abitano in queste zone, e dico che era semplicemente doveroso da parte del Comune ricordarsi anche di noi. E’ una vergogna che con una cifra così alta nemmeno una piccola parte sia stata destinata a quartieri difficili e con tanti problemi come i nostri. Ancora una volta, la nostra gente si rimboccherà le maniche in attesa che finalmente a Palazzo Tursi qualcosa possa cambiare”.