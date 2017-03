Dopo S. Francisco e Cina, Marco Doria va a visitare Nantes

GENOVA. 14 MAR. Dal 16 al 19 marzo, il sindaco Marco Doria sarà in visita ufficiale a Nantes, in Francia, a chiusura della settimana “Genova qui per noi” (13-19 marzo), organizzata dall’Università di Nantes e da Univerciné Italien. La rassegna, interamente dedicata alla nostra città, comprende proiezioni cinematografiche, concerti, conferenze e manifestazioni enogastronomiche.

“La presenza del sindaco di Genova e il suo incontro con Johanna Rolland, sindaco di Nantes ed ex Presidente di Eurocities – spiegano da Tursi – confermano le intense relazioni che legano da diverso tempo le due città e, in particolare, le due università. Doria incontrerà rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni e della cultura. Partecipano agli appuntamenti della settimana a Nantes anche Genova e Liguria Film Commission, Castello de Albertis – Museo delle Culture del Mondo, Galata Museo del Mare, lo chef Maurizio Pinto di Volta La Carta e il gruppo genovese Rebis. La visita del sindaco di Genova a Nantes rientra tra le molte iniziative di promozione della città in Europa e nel mondo che hanno impegnato in questi anni l’Amministrazione comunale e si propone di rafforzare la collaborazione tra Nantes e Genova, tra l’Italia e la Francia, in campo turistico e culturale”.