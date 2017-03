Dopo i 9 milioni sequestrati, arrestato nomade sinti che truffava anziani

GENOVA. 10 MAR. Arrestato un falso tecnico che derubava gli anziani spacciandosi per un idraulico. Si tratta di Fabio Bresciani, 30 anni, nomade sinti residente in Piemonte, ma che secondo gli investigatori metteva a segno i colpi anche a Genova.

Per la squadra Mobile, il giovane avrebbe compiuto in Liguria una decina di colpi, ma gli inquirenti ritengono che abbia agito in Piemonte, Lombardia e Veneto. La procura ha fatto divulgare la foto del nomade sinti: “Chi lo riconosce telefoni al 112”. Inoltre, le forze dell’ordine raccomandano, per l’ennesima volta, di non aprire mai la porta di casa a sconosciuti e, in caso di dubbio, di chiamare subito le forze dell’ordine “senza avere nessuna vergogna perché siamo qui apposta per difendere la cittadinanza”.

La tecnica, spiega la polizia, era collaudata. In genere, il 30enne si presentava in casa di anziani spacciandosi per tecnico incaricato di controllare le valvole di sicurezza dei caloriferi. Poi chiedeva dove erano i gioielli perché, sosteneva, i metalli potevano interferire sulla verifica. A quel punto, con l’aiuto di un complice, distraeva gli anziani, si impossessava dei preziosi e spariva con il complice. Bresciani è stato bloccato dagli agenti della Mobile di Genova e dai colleghi di Torino a Nichelino. Ora è caccia al complice.

Lunedì scorso, tra Genova e l’astigiano, i carabinieri avevano compiuto una maxi operazione, sequestrando beni per 9 milioni di euro a taluni componenti di tredici famiglie sinti (fra cui ville in sardegna e Svizzera e 113 conti correnti). Oltre ad alcuni beni sequestrati ai fratelli Alfredo e Mario Botto, i sigilli erano scattati anche per i patrimoni di Giacomo Lafleur, Antonino Greco, Romolo Laforè, Pietro Lafleur, Gaetano Dellagaren, Gianni Bresciani, Pietro Bianchi, Domenico Bianchi, Valerio Bodino e Luciano Bodino.