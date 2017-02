Donna scomparsa da nave Msc, il marito: lo aveva già fatto

ROMA. 24 FEB. E’ stata vista viva per l’ultima volta nella nostra città e forse è stata uccisa a Genova, ma il marito smentisce questa ipotesi e spiega che la donna cinese scomparsa dalla nave da crociera Msc Magnifica, era già “fuggita” un’altra volta.

Il gip del Tribunale di Roma oggi si è riservato di decidere in merito alla convalida del fermo di Daniel Belling, l’uomo di 45 anni accusato della morte della moglie Xiang Lei Li, scomparsa nei giorni scorsi. La nave aveva fatto tappa a Civitavecchia e a Genova. L’udienza di convalida dell’arresto si è svolta a Regina Coeli davanti al gip, al pm e ai legali difensori. Davanti agli inquirenti il turista tedesco, residente in Irlanda, ha fornito la sua versione sui fatti spiegando che della moglie non ha più notizie da quanto la nave Msc è attraccata a Katakolon, in Grecia.

“Eravamo in navigazione tra Malta e la Grecia – avrebbe raccontato ai magistrati – quando mia moglie ha cominciato a dare segni di insofferenza. Era stanca di stare a bordo e mi ha manifestato l’intenzione di interrompere il viaggio. Un comportamento che non rappresenta una novità visto che già in passato si era allontanata nel corso di alcuni viaggi”. Belling non ha escluso, quindi, che moglie possa avere lasciato la nave in Grecia:”Quando siamo risaliti non c’era più lei e mancava la valigia ma non ne ero colpito, tanto che ho chiesto ad un addetto alle pulizie della nave di riassettare la stanza per tre persone e non per quattro”.