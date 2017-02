GENOVA. 8 FEB. Donna incinta di sette mesi aggredita da nordafricano sabato notte e residenti dei caruggi esasperati per insicurezza e degrado. Ora a Sarzano prendono il via le passeggiate notturne e i gruppi organizzati in rete per la sicurezza, sulla falsariga di quanto già sperimentato con successo in altri Comuni italiani ad alto indice criminalità e degrado.

“Il Comitato spontaneo di Piazza Sarzano – spiega il portavoce Claudio Garau – ha comunicato alla Digos di Genova che venerdì sera, partirà la prima passeggiata notturna per la sicurezza, dopo i gravissimi fatti avvenuti sabato notte. E’ previsto un percorso da Piazza delle Lavandaie a Vico del Fico, Luzzati, Piazza Sarzano.

Un cerchio che percorreremo con la volontà di dare un segnale di presenza, in particolare Vico del Fico, che è da mesi, il fine settimana, l’incubo dei residenti. Oltre agli stranieri, ci sono stati segnalati ragazzini che consumano droga perfino sullo schermo dei cellulari, nonché urla, spaccio e degrado”.