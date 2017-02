Donna attaccata e ferita da molosso: è caccia al cane

GENOVA. 8 FEB. Ieri, intorno alle ore 18.50, il sanitario di turno del pronto soccorso dell’Ospedale Evangelico di Voltri, ha richiesto l’intervento della polizia municipale per gli accertamenti relativi ad un violento attacco di un cane ad una donna.

La signora, per la quale è stato emesso un referto di 60 giorni per fratture multiple, ha riferito di essere stata attaccata e morsa da un cane vagante in via 2 dicembre 1944 alle spalle Prà.

Dalle descrizioni dell’animale, questo appare essere un molosso di una di queste tre specie: pit bull, american staffordshire o dogo argentino.

Nella zona le pattuglie intervenute non hanno trovato l’animale, e l’eventuale proprietario è al momento ignoto.

Grazie alla descrizione del mantello del cane fatta da alcuni testimoni, la polizia municipale prosegue le ricerche, sperando di poter fare luce sull’accaduto.