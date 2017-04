Donald Trump azzera la privacy ai siti web a luci rosse

WASHINGTON. 4 APR. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti azzera la privacy ai siti web a luci rosse. Sarà preoccupato l’utente quando viene a conoscenza che mentre “si distrae” ad esempio tra PornHub e YouPorn, il suo “internet serivice provide” potrebbe vendere a terze parti e utilizzare queste informazioni a fini pubblicitari e di lucro.

I giganti del web a luci rosse come PornHub e YouPorn, sono corsi subito ai ripari usando un sistema di criptaggio per evitare che gli Internet service provider possano “spiare” chi si collega e vendere le informazioni a terze parti; questi siti hanno anche annunciato il passaggio al “protocollo https”, che rende la connessione criptata e quindi più sicura. Donald Trump, era già favorevole all’abolizione delle regole messe a punto dalla Federal Communication commission nell’ ottobre 2016. La riforma Fcc, doveva entrare in vigore il 4 dicembre 2017 e imponeva agli internet service provider di chiedere il consenso ai propri clienti, per poter vendere le informazioni sul loro conto.

Il protocollo https, studiato per proteggere da minacce informatiche, non impedisce però all’azienda fornitrice di internet di sapere che un utente sta visitando un sito pornografico, ma non la mette a conoscenza dei dettagli della navigazione, come ad esempio la tipologia di video che sta guardando. PornHub ha annunciato di aver già adottato il protocollo https, mentre YouPorn lo introdurrà oggi 4 aprile. I due siti, entrambi di proprietà della compagnia MindGeek, sono tra i cento più visitati al mondo secondo Google. Nella top-100 sono presenti 11 siti a luci rosse. Di questi solo cinque, compresi PornHub e YouPorn, adottano l’https. ABov