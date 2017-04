GENOVA. 7 APR. 1. Nella serata di ieri, alle ore 22 circa i militari della Stazione di Moneglia hanno tratto in arresto per “resistenza e lesioni a pubblico ufficiale” un cittadino della Repubblica Dominicana, di anni 48, ivi residente, divorziato, nullafacente.

L’immigrato, poco prima, in evidente stato di ubriachezza si presentava presso l’abitazione di una sua conoscente, residente in Via Piani, e dopo una animata discussione, la minacciava con un bastone. Nel corso dell’intervento dei militari, l’energumeno si scagliava contro di loro fernedoli lievemente.

Successivamente, il dominicano veniva arrestato, e subito dopo, a causa del forte stato di agitazione, accompagnato presso il pronto soccorso di Lavagna per essere sedato.