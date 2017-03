Domenica l’inaugurazione della strada dei Carpi a Molassana

GENOVA. 24 MAR. Domenica 26 marzo alle ore 15.30 verrà inaugurata la strada di via dei Carpi a Molassana, che si trova a circa un chilometro sulla sinistra dall’inizio di via Geirato.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Marco Doria, l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Crivello, il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Agostino Gianelli e l’assessore municipale al territorio Gian Antonio Baghino.

I lavori per la sistemazione idrogeologica del bacino del rio Gaxi sono consistiti in interventi di ingegneria naturalistica, sistemazione di gabbionate e pietrame, retatura di porzioni di versante instabile e drenaggi.

Tutte queste opere, finanziate dal Comune di Genova per un importo di 500 mila euro, hanno consentito la messa in sicurezza della zona e ripristinato completamente la viabilità in un’area che era stata interrotta da una frana causata dall’alluvione del 2014.