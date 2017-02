GENOVA. 24 FEB. Domenica 26 febbraio in Fiera a Genova si svolge “Commercianti per 1 giorno”, appuntamento da non perdere per i più curiosi, per gli appassionati di modernariato, collezionismo e trouvaille.

Nella seconda edizione, organizzato da Moonshine Eventi, raddoppia il numero dei banchi presenti.

Saranno più di 350 nel piano terreno del padiglione Blu, la maggioranza di privati che hanno colto l’occasione per liberare la casa di tutti gli oggetti inutilizzati, ma ci sarà anche una sezione ad hoc dedicata ai creativi e ai rigattieri.

Commercianti per 1 giorno sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 19.

Ingresso gratuito.

Facebook: https://www.facebook.com/commerciantiper1giorno/