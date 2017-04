SAVONA. 7 APR. Domani sera ospite del Centro-Teatro Polivalente “dell’ Olivo” di Arnasco, sarà il noto showman Nando Rizzo. Lo spettacolo in programma è molto atteso perchè Rizzo nelle precedenti esibizioni alla rassegna di Arnasco ha sempre riscosso un grande successo con scoppiettanti e coinvolgenti spettacoli.

“Quest’anno la undicesima edizione della rassegna- ci ha spiegato il sindaco di Arnasco Alfredino Gallizia- ci sta dando grande soddisfazione sia per la qualità delle proposte che siamo riusciti a portare in scena sia per la risposta del pubblico che è sempre numeroso e caloroso”.

Rizzo presenterà lo spettacolo “A.A.A. Amore d’Autore Adesso”: si tratta di un concerto acustico dedicato alla canzone d’autore. La scaletta prevede vari omaggi a Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Angelo Branduardi e Fabrizio De Andrè. Chitarra e voce di Nando Rizzo, con alla fisarmonica Alberto Garassino.

Arnasco ha una lunga tradizione di interessanti rassegne che in numerosi anni di programmazione ha consentito di far conoscere e di esibirsi decine di compagnie dilettantistiche ed amatoriali, oltre che tanti artisti già affermati: “Siamo grati – ci ha detto Alfredino Gallizia- alla bravissima Marisa Rampin di averci fatto trascorrere una bella serata di divertimento ed in amicizia. Dopo la Rampin abbiamo avuto la validissima Compagnia “Seinscena” che ha presentato con successo “Quel tipo di gente- Omaggio ad Alan Bennett”. Ora tocca al noto showman Nando Rizzo che si esibirà in un concerto acustico dedicato alla canzone d’autore. La rassegna chiuderà il 22 aprile con la bella commedia “Se l’amore è un sì” con Federico Foce e Massimo Ivaldo”.

Ad organizzare la undicesima rassegna è il comune di Arnasco, in collaborazione con il Gruppo Amici dell’Olivo, la Pro Loco di Arnasco, la Protezione civile di Arnasco, e l’Unione Polisportiva Arnasco.

“Abbiamo preparato- conclude Gallizia- un cartellone di rilievo grazie al quale speriamo anche quest’anno si possa ottenere lo stesso successo e gradimento avuto dalle precedenti rassegne alle quali hanno presenziato oltre a cittadini di Arnasco anche tanti appassionati ed amici provenienti dai comuni limitrofi”.

CLAUDIO ALMANZI