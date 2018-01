Domani sera incontro al Teatro Modena per il futuro di Sampierdarena

“Un evento da non perdere, che parte dal territorio, dà voce ai cittadini e ai numerosi esperti chiamati a confrontarsi sulle opportunità strategiche per il futuro di una importante delegazione genovese”.

Il gruppo comunale del Pd oggi ha annunciato così la presenza all’evento sugli “Stati Generali della Città di San Pier d’Arena” organizzato domani sera al Teatro Modena dall’associazione Officine Sampierdarenesi (ore 20,30).

All’appuntamento parteciperanno la capogruppo comunale Cristina Lodi e il consigliere comunale e segretario provinciale del Pd Alberto Pandolfo “insieme a diversi altri esponenti del Partito Democratico”.





“Saremo presenti – hanno spiegato Lodi e Pandolfo – per ascoltare e raccogliere le istanze di un territorio, che vive pesanti disagi, ma che ha in sé importanti potenzialità da sfruttare per tornare ad essere un quartiere protagonista nella nostra città.

Il sindaco Bucci ha annunciato che domani sarà presente al Teatro Modena. Noi saremo pronti a incalzare la giunta comunale affinché gli impegni che prenderà nei confronti della cittadinanza di Sampierdarena vengano rispettati con conseguenti azioni e progetti concreti.

Il Pd e il gruppo consiliare in Comune, insieme ai Circoli territoriali, consoliderà il dialogo con le associazioni e la società civile del territorio al fine di predisporre insieme proposte incisive e fattibili per la nuova Amministrazione del Municipio, che verrà eletta a marzo, e per fornire risposte efficaci agli abitanti di Sampierdarena”.