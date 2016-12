GENOVA. 22 DIC. Un grande nome, quello del Maestro Fabio Luisi, per aprire la Stagione del rinnovato Teatro Sociale di Camogli, restituito al pubblico dopo quarant’anni di chiusura grazie ad un quinquennale lavoro di restauro.

Domani, venerdì 23 dicembre, antivigilia di Nalale, alle 20.30 Solisti, Coro e Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal Maestro Luisi, apriranno infatti la stagione 2016/’17 del teatro camoglino.

In programma una delle opere sacre più note di Johann Sebastian Bach, l’Oratorio di Natale (Weihnachts-Oratorium BWV 248), composto nel 1734 a Lipsia, dove il genio tedesco ricoprì fino alla sua scomparsa l’incarico di Kantor, direttore e maestro del coro della Thomaskirche, la Scuola di San Tommaso. L’Oratorio comprende sei Cantate dedicate al racconto dell’avvento di Cristo fino all’Epifania.



I testi sono tratti dai Vangeli di Luca (per le prime quattro) e Matteo (quinta e sesta) ed affidati alla voce dell’Evangelista che dialoga con i singoli personaggi e il popolo, rispettivamente solisti e coro.

Verranno eseguite le prime tre Cantate: Nascita di Gesù, Annuncio e Adorazione dei Pastori.

Sul palco i solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala Sophia Mchedlishvili (soprano), Dorothea Spilger (mezzosoprano), Giovanni Sebastiano Sala (tenore) e Dongho Kim (baritono), l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Teatro alla Scala, diretto dal Maestro Alberto Malazzi.

Fabio Luisi torna nuovamente a dirigere i giovani artisti dell’Accademia, dopo le fortunate esperienze vissute fra il 2013 e il 2015. Per gli allievi l’occasione di essere guidati da un direttore di fama indiscussa, già Principal del Metropolitan di New York, da poco nominato Direttore Principale dell’Orchestra della Danish National Symphony Orchestra e del Maggio Musicale Fiorentino, costituirà un’ulteriore opportunità di crescita nel loro biennale percorso di perfezionamento. E sarà anche l’occasione per esibirsi in una sala storica quanto prestigiosa.

FRANCESCA CAMPONERO

Per acquisto biglietti e abbonamenti:

Tel. 0185 1770529 biglietteria@teatrosocialecamogli.it (ore 16-18 fino all’orario dello spettacolo nei giorni di recita).

Biglietto Intero € 20 (Platea e I Ordine di Palchi); € 15 (II, III, IV Ordine di Palchi); Biglietto Ridotto € 18 (Platea e I Ordine di Palchi); € 12 (II, III, IV Ordine di Palchi); Fino ai 26 anni € 8.